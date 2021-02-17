Deniz Çoban: Yabancı hakem değil, bu ülkeye yabancı MHK lazım

Fanatik gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, bugünkü yazısında Türkiye'deki hakem tartışmalarına değindi. Çoban, "Yabancı hakem değil, bu ülkeye yabancı MHK lazım" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda hakem sorununun bir türlü çözülemediğinden bahseden Çoban, "Profesyonel hakemliği getirdik, ücretleri artırdık, olmadı! Bu ülke son 10 yılda 9 farklı MHK gördü, 15 hakem kellesi verdik ama olmadı. Genç hakeme maç verildi 'tecrübesiz' dedik, tecrübeliye verildi 'kaşar' dedik. Yabancı hakem değil bu ülkeye tüm kuruluyla beraber yabancı MHK lazım" diye yazdı.

Çoban "Türkiye’de yabancı hakem gelsin tartışması var ama bence yabancı hakem değil, yabancı MHK tartışılmalı. Yunanistan, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde yabancı MHK başkanları görev yapıyor. Bizde de neden olmasın? Türkiye’nin dinamiklerini bilmeyen, küçük-büyük takım kavramıyla tanışmamış, takımlara ve hakemlere eşit mesafede, ulaşmak isteyen kulüp ya da hakemin kolayca ulaşamayacağı yabancı bir MHK başkanı..." ifadelerini kullandı.

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