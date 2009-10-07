Deniz Çakır öptürmedi

9 Ekim'de galası var

'Yaprak Dökümü' dizisinin fettan 'Ferhunde'si Deniz Çakır, Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnelenecek 'Aşk Sözleri' isimli oyunun basın gösteriminde; 'tutucu' bir tavır sergiledi.Oyuncu arkadaşlarıyla yakınlaşma sahnelerinde hayli tedirgin olan Deniz Çakır, rol gereği kucağa oturup, kalçasına tokat yedi ama sahnede hiç öpüşmedi! 'Yaprak Dökümü'nde cüretkar tavırlar sergileyen Çakır'ın sahnedeki çekimserliği; "Sevgilisi Nihat Altınkaya öpüşme yasağı mı koydu?" diye yorumlandı. William Sheakspeare'in sekiz farklı oyunundan alınan repliklerle hazırlanan 'Aşk Sözleri'nin galası 9 Ekim'de yapılacak. Kemal Kocatürk'ün yönettiği oyunda; Deniz Çakır'la birlikte Kemal Kocatürk, Mihrace Yekenkülüğ, Eren Balkan, Ali İl ve Erkan Pekbay rol alıyor.