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Deniz Çakır öptürmedi

Uzun aradan sonra tiyatro sahnesiyle buluşan Deniz Çakır, 'Aşk Sözleri' adlı oyunun basın gösteriminde dudak dudağa geldiği aktörü öpmedi.

07 Ekim 2009 03:00

Uzun aradan sonra tiyatro sahnesiyle buluşan Deniz Çakır, 'Aşk Sözleri' adlı oyunun basın gösteriminde dudak dudağa geldiği aktörü öpmeyerek tutucu bir tavır sergiledi.

'Yaprak Dökümü' dizisinin fettan 'Ferhunde'si Deniz Çakır, Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnelenecek 'Aşk Sözleri' isimli oyunun basın gösteriminde; 'tutucu' bir tavır sergiledi.

9 Ekim'de galası var

Oyuncu arkadaşlarıyla yakınlaşma sahnelerinde hayli tedirgin olan Deniz Çakır, rol gereği kucağa oturup, kalçasına tokat yedi ama sahnede hiç öpüşmedi! 'Yaprak Dökümü'nde cüretkar tavırlar sergileyen Çakır'ın sahnedeki çekimserliği; "Sevgilisi Nihat Altınkaya öpüşme yasağı mı koydu?" diye yorumlandı. William Sheakspeare'in sekiz farklı oyunundan alınan repliklerle hazırlanan 'Aşk Sözleri'nin galası 9 Ekim'de yapılacak. Kemal Kocatürk'ün yönettiği oyunda; Deniz Çakır'la birlikte Kemal Kocatürk, Mihrace Yekenkülüğ, Eren Balkan, Ali İl ve Erkan Pekbay rol alıyor.

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