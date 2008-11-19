Deniz, burnunu kaldırttı

Özcan Deniz, yeni dizisi 'Aşk Yakar'a başlamadan önce düşük burnunu kaldırtmış.



Tüylerini aldırmıştı



'Aşk Yakar' burun kalkar! Ünlü şarkıcı-oyuncu Özcan Deniz, görünümüne ne kadar önem verdiğini yeni dizisine başlamadan yine gösterdi. Daha önce kaşlarını aldıran, dişlerini yaptıran ve lazer epilasyonla vücudundaki fazla tüylerden kurtulan Deniz, dizi çekimi başlamadan önce burnu için bıçak altına yattı.



İyi görüntü veriyor



Estetiğe karşı olmadığını her fırsatta belirten Özcan Deniz, beş yıl önce ameliyatla düzelttirdiği kalın kemerli burnunu yenilemiş. Deniz, düşük olan burnunu estetik operasyonla kaldırtmış. Dizisi reytinglerde umduğunu bulamasa da ünlü sanatçı yeni burnundan son derece mutluymuş ve çok iyi görüntü verdiğini düşünüyormuş.

