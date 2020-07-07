Deniz Bulutsuz basketbolcu Caner Erdeniz'in tacizine de susmamış; dava açmış

Kendisine şiddet uyguladığını söylediği Ozan Güven’e dava açan Deniz Bulutsuz’un daha önce yaşadığı bir taciz olayını daha mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı. Bulutsuz’un 4 yıl önce sarkıntılık iddiasıyla şikâyetçi olduğu basketbolcu Caner Erdeniz, hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Ozan Güven’e şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz’un daha önce de Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz’le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek’teki bir barda Bulutsuz, kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz’den şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Erdeniz, kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

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"Arkadaşıma benzettim, omzuna dokundum"

Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz’la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz’u uzaktan görüp bir arkadaşıma benzettim. Bu nedenle yalnızca omzuna dokundum. Bulutsuz’un arkadaşım olmadığını anlayınca da oradan ayrıldım" demiştim.

Müge Boz ise, “Caner’in yanındayım” diyerek eşine destek çıkmıştı.

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