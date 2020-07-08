Deniz Bulutsuz’un avukatı, Ozan Güven için tutuklama isteyecek

Oyuncu Ozan Güven’den şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Deniz Bulutsuz, bir kez daha mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bulutsuz’un avukatı, Güven’in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

6 aylık ilişkileri olaylı şekilde sona eren Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.

Delilleri karartma ihtimali

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Deniz Bulutsuz’un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı ve şunları kaydetti:

“Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz.”

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