Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı suçlamasıyla tepkilerin odağında olan Ozan Güven’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddialarıyla gündemde olan oyuncu Ozan Güven, olaydan sonra çekildiği öne sürülen yeni fotoğraflar yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre, savcılığa sunulan yeni fotoğrafta Ozan Güven'in yüzünde sıyrıklar yer aldığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı, "Ozan Güven’in fotoğrafta görünen darp izlerinin, Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı", "Ozan Güven’in fotoğraflarla kendisini mağdur göstermeye çalıştığı" şeklinde yorumladı.

Güven daha önce de kolunda sıyrıkların görüldüğü bir fotoğraf paylaşmış, sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraftaki darp izlerinin "Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı" yorumlarını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini iddia eden eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde,Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istemişti.

Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Ünlü oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verilmişti: "Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur."

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