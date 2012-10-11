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Deniz Berdan'ın tasarımlarını Bond kızı tanıtacak

Ünlü tasarımcı Deniz Berdan önceki gün IFW'de ilginç açıklamalar yaptı

11 Ekim 2012 23:16

Deniz Berdan, İngiliz Vogue'nda koleksiyonlarının tamamının yer aldığını, bir kaç celebrity ile de anlaşmak üzere olduğunu söyledi

Londra Moda haftasında koleksiyonunun çok beğenildiğini söyleyen Berdan "Biz de sonuçtan memnun kaldık. Aslında 6. sezonumuzda gittik. Siparişler alıyorum şu anda. Londra'nın en önemli mağazalarından Harrods'tan talep geldi. Kızım Begüm'le birlikte yapıyoruz işi.

İngiliz Vogue'unda koleksiyonumuzun tamamı yer aldı. Birkaç celebrity ile anlaşmak üzereyim şu anda. Yeni James Bond kızlarından biri olacak bir tanesi. Ama isim sürpriz olsun " dedi. Berdan, artık daha androjen modellerle çalıştığını söyleyerek "Daha androjen tiplerle çalışmayı tercih ediyorum artık. Daha uzun boylu ve kemikli suratlı olmaları yüzünden daha iyi taşıdılar. Kadınlardan bile daha iyi olabiliyorlar podyumda." diye konuştu.

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