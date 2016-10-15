Deniz Berdan'ı defilesinde Rüzgar Erkoçlar ve Athena'nın klip yıldızı Onur Gökhan Gökçek de podyuma çıktı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında düzenlenen Deniz Berdan defilesinde cinsiyet ayrımcılığına vurgu yapmak amacıyla podyuma, Rüzgar Erkoçlar ve Athena'nın "Ses Etme" klibinde oynadıktan sonra ünlenen trans birey Onur Gökhan Gökçek de çıktı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, bugün dördüncü gününde. 15 Ekim’e kadar sürecek olan İstanbul Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen defileler arasında, hakkında en çok konuşulanı, tasarımcı Deniz Berdan’a aitti.

Neon renkler ön planda

Eğlenceli, pop tadında bir koleksiyonu tanıtan Deniz Berdan’ın tasarımlarında eğlenceli grafik desenler, canlı ve neon renkler öne çıktı. Defilede modellerin koyu makyajları da öne çıktı.

Athena'nın klip yıldızı

Podyumdaki modeller arasında en dikkat çekenlerden biri, Athena’nın trans cinayetlerini anlatan ve çok ses getiren “Ses Etme” klibinde oynayan Onur Gökhan Gökçek oldu.

Bir drag queen’in bir gününü anlatırken, uğradığı şiddeti de konu alan klipte “drag queen”i canlandıran Gökçek, gerçek hayatında da bu mesleği icra ediyor.

Drag Queen: Kadın kostümü giyerek şarkılı ve danslı şov yapan erkek sanatçı.

Renkli tasarımlarla podyumda yürüyen Gökçek, oyunculuk yeteneğini de konuşturdu.

Rüzgar Erkoçlar ilk kez podyumda

Deniz Berdan defilesinde dikkat çeken bir başka model ise Rüzgar Erkoçlar oldu. Erkoçlar, defilenin ruhuna uygun olarak, eğlenceli bir podyum yürüyüşü gerçekleştirdi.