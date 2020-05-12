Deniz Bayramoğlu ve eşi Ece Üner arasındaki reyting savaşını kim kazandı?

Kanal D Ana Haber’in yeni sunucusu Deniz Bayramoğlu ile Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu olan Ece Üner arasında kıyasıya bir reyting rekabeti başladı.

İki isim arasındaki ekran yarışı ise ilk kez 11 Mayıs Pazartesi günü yaşandı.

Bayramoğlu, ilk kez sunduğu Kanal D Ana Haber’le dün reyting listesine Total'de 10’uncu sıradan giriş yaptı.

2014 yılından beri Show Ana Haber’i sunan Ece Üner ise eşini geride bırakarak reyting listesinde 7’inci sıradan kendine yer buldu.

İstifa eden Buket Aydın ise son üç günü olan 6,7,8 Mayıs tarihlerinde Total reytingte bir kez 9 iki kez de 8’inci sırada yer almıştı.