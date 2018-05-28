Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yürüteçle yürümeye başladığını ve yeni dönemde Meclis'teki yemin töreninde yer alacağını söyledi.

Ne olmuştu? 16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Baykal, yaklaşık iki hafta önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.

CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı.

Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Deniz Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi. Budak, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak" dedi.

Net adımlarla iktidara geliyoruz

Budak, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılmasının planlandığını, ancak bir anda Türkiye'nin gündemine erken seçim düştüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda öncü birlik olduğunu kaydeden Budak, "Arkasından baskın seçim kararı aldılar. '2 ayda muhalefet bir araya gelemez' dediler. Öyle bir araya geldik ki seçimlere hazır olanın Millet İttifakı olduğunu gördüler. Korktular, seçim bildirgelerinde hiçbir şey yok. CHP'nin önceki seçim bildirgesini açıkladılar. Deniz bitti kara gözüktü. Bunun hırçınlığındalar. Net adımlarla iktidara geliyoruz, çünkü yönetemiyorlar. Eğer her şey yolunda ise neden baskın seçim var? Yolunda değilse neden Cumhur İttifakı'na oy verilsin? Mutlak iktidardalar, OHAL var, istediğin gibi ülkeyi yönetirsin, o zaman ne var? Vatandaşların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Bunların Cumhuriyet ile bir alıp veremedikleri var" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'na eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP'nin Antalya milletvekilleri adaylarına yönelik söylemlerini de eleştiren Budak, "Dışişleri Bakanı Antalya için bir gurur ama böyle bakanlık var mı, dış işlerde her karar saraydan alınıyor. Bizim Dışişleri Bakanı da bizim iç işlerimize karışıyor. Kaldırılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı savunamıyor. Biz kaldırmak yerine daha da güçlü olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birbirinden ayırt edeceğiz" dedi.







