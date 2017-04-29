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Yaşam

Deniz Baykal'ın iş merkezine hırsız girdi

Antalya'daki iş merkezinde zararın 150 bin lira civarında olduğu belirtildi

29 Nisan 2017 21:33

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden üç katlı iş merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. İş yerinin asansör kapıları başta olmak üzere asansör beyni ve bina içinde tüm elektrik kabloları çalındı. Zararın 150 bin TL civarında zararın olduğu belirtildi.

Deniz Baykal'ın iş merkezinde hırsızlık Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezinde meydana geldi.

İş merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.

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