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Deniz Baykal'ın cüzdanı ve telefonu çalındı

Baykal'ın aracında polis tarafından yapılan incelemede, aracın sağ ön kapı camının esnetildiği ve bu yöntemle kapı kilidinin açıldığı tespit edildi

07 Ağustos 2015 10:49

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aracından cep telefonu ve cüzdanı çalındı.

Eşi Olcay Baykal ile Konyaaltı Beach Park'a giden Deniz Baykal, otomobilini otoparka park ederek yüzmek için sahile gitti. Bir süre sonra otomobiline geri dönen ve cüzdanı ile telefonunu bıraktığı yerde bulamayan Baykal, durumu polise bildirdi.

Baykal'ın aracında polis tarafından yapılan incelemede, aracın sağ ön kapı camının esnetildiği ve bu yöntemle kapı kilidinin açıldığı tespit edildi.

Öte yandan, Baykal'ın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin sağ ön kapı camının kenarında bükülme olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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