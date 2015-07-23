Baykal: Koalisyon görüşmeleri tiyatrodan ibaret, kasımda erken seçim var!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “AK Parti hükümet kurmak istemiyor. MHP zaten tutumunu Meclis Başkanlığı seçimlerinde gösterdi. Koalisyon görüşmeleri tiyatrodan ibaret. Kasım’da seçim var” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye’de 13 yıllık dönemde en olumlu gelişmenin 7 Haziran’da yaşandığını da ifade eden Baykal, partisinin Korkuteli ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı açıklamada “7 Haziran seçimlerinde halk hükümete sizi beğenmeyenlerle uzlaşın talimatını verdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede bir siyasi rahatlama oldu. Siyasete memnuniyet geldi. Siyasi kutulaşma yaşanmamaya başladı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'na 'geri çekilin' dedim

Seçimden hemen Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşmeyi tüm detayları ile anlatan Baykal, “Bu görüşmeyi düşüncelerimi anlatmak için yaptım. Cumhurbaşkanına artık geri çekilmeniz lazım dedim. Millet yanlış yaptı demeyin gereğini yapın dedim. Ben bu görüşmeyi yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı basın açıklaması yaptı ve açıklamasında benim söylediklerimi söyledi. Egolarımızdan sıyrılalım dedi. Bu çok önemli bir öz eleştiridir” dedi. Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra basında çıkan haberlerin tümünün yalan olduğunu ifade etti.

'Sözlerini yerine getirmediler'

Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili durumu da anlatan Baykal, “Meclis Başkanı olarak Genel Başkanımız benim aday olmamı istedi. MHP de biz de AK Parti seçilmesin diye ne gerekiyorsa yaparız dedi. Zaten seçim sürecinde de MHP sürekli AK Parti’ye karşı bir tutum gösteriyordu. Ama bu söylediklerini yerine getirmediler. Grup Başkan Vekilleri bile bana destek vereceklerini Levent Gök aracılığı ile söyledi. Ama Bahçeli normal olanı yapmadı. Eğer kendilerine saygı duysalardı AK Parti’nin karşısındaki adaya oy verirlerdi” diye konuştu.

'Beni istemiyorlarsa söylerlerdi'

MHP’nin neden böyle bir tutum sergilediğini de çok iyi bildiğini söyleyen Baykal, “Bahçeli kendisi söylüyor ana muhalefet olacağım diye. Yani CHP’yi etkisizleştirerek, CHP’nin yerine geçmeyi istiyor. Bunu da açıktan belli ediyor. Başka bir açıklama olamaz. Eğer MHP beni istemiyor ise, gelirdi seçimden önce söylerdi bende bunu anlayışla karşılardım. Çünkü meclis başkanlığı seçimlerinde tarihi bir fırsat kaçtı” dedi.

'Kasımda seçim var'

“Kasım ayında erken seçim var” diyen CHP’nin eski genel Başkanı Deniz Baykal, “AK Parti hükümet kurmak istemiyor. MHP zaten tutumunu belli etti. Yani koalisyon görüşmeleri artık tiyatrodan ibarettir. Kasımda seçim var. Bu seçimde en önemlisi muhalefetin kendi içerisinden hançerlenmesi oldu” dedi.