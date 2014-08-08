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Deniz Baykal'dan 'kaset komplosu' açıklaması

'Düzenlenen komplonun yayınlanması talimatında devletin en hassas kurumları bu olayın içinde yer almışlar mıdır?'

08 Ağustos 2014 18:52

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifasına yola açan kaset komplosundan bahsetmesine, bizzat Baykal'dan tepki geldi. Baykal bugün yaptığı yazılı açıklamada, "komplonun aydınlatılması Başbakan'ın görevidir" dedi.

Baykal'ın açıklamalarından satırbbaşları şöyle:

"Sayın Başbakan, bir süredir ısrarla kaset komplosu konusunda benim bir açıklama yapmamı ve komployu yapanların “onlar” olduğunu benim de söylememi istiyor. Ne yazık ki 4 yıldır, bu komplonun aydınlatılması sağlanamamıştır. Bu görev öncelikle Sayın Başbakanındır."

 

Ağır sorular

 

Başbakan Erdoğan'ın sözlerine, sorularla tepki gösteren Baykal, açıklamasında kaset komplosu konusunda şu soruları sıraladı;

Sorun, komplo tertibini kimlerin uyguladığından ibaret değildir. Onlara komplo tertiplenmesi talimatını kimler vermiştir?

- Devletin en hassas kurumları en yukarı düzeyden talimat alarak bu olayın içinde yer almışlar mıdır?

- Düzenlenen komplonun yayınlanması talimatını kim vermiştir

Yayınlayanlara bu talimatı hangi devlet kurum yetkilisi vermiştir?

 

 'Başbakan kendi tezini dayatmaya çalışıyor'

 

Başbakan Erdoğan'ın "konunun önemini kavramış gözüktüğüne" dikkat çeken Baykal, şöyle dedi;

"O nedenle ısrarla kendi tezini herkese dayatmaya çalışıyor. Ama benim siyasi deneyimlerim, yaşadıklarım, gördüklerim, gerçeğin, gerçeğin tümünün dışında hiçbir şeyin beni ikna etmesine izin vermiyor.”

 

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