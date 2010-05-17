T24 - CHP'de gergin geçen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının sona ermesi ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Deniz Baykal'a "geri dön" çağrısı yaparken, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a da istifa çağrısı yapıldı.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklaması ardından toplanan ve gergin geçen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınana kararlar açıklandı.





CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek tarafından düzenlenen basın toplantısında Deniz Baykal'a geri dön çağrısı yaparken, MYK toplantısını terk eden ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı adaylığı ile ilgili MYK'ya danışmadan açıklama yaptığı belirtilen CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a da "istifa" çağrısı yaptı.





Kararın altından Önder Sav hariç tüm MYK üyelerinin imzasının bulunduğunu belirten Özyürek'in yaptığı açıklama şöyle:





"CHP'ye karşı sistemli bir komplo yürütülmekte, başsorumlusu iktidarı olan bu komplonun temel hedefi cumhuriyetin, yargı bağımsılzığının yılmaz savunucusu olan CHP'nin Genel Başkanı'nı etkisiz kılmaktır.





Deniz Baykal'ın birikimlerine, deneyimlerine içimizde bulunduğumuz aşamada ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düşüncelerle 22-23 Mayıs'te gerçekleştirilecek CHP Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa getirilmesinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Kurultaya katıalcak üyelerimize de bu yönde hareket etmeleri çağrısı yapıyoruz.





Genel Sekreterin MYK'ya danışmadan Kemal kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'yla ilgili fikir açıklaması yapması nedeniyle görevinden çekilmeye davet ediyoruz





Sayın Önder Sav hariç tüm MYK üyelerinin açıklanan bu karar altında imzası var."







Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerginliği arttırdı







Kılıçdaroğlu'nun CHP İl Başkanları ile düzenlenecek toplantıyı beklemeden CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklaması, CHP'deki gerginliği arttırmıştı.





Açıklamasının ardından Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması da gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Genel Sekreter Önder Sav ile Savcı Sayan arasında söz düellosu yaşamıştı.





Sayan, Önder Sav'a "Sorun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değil. Önder Sav'a komploya alet oldunuz" dedi. Yılmaz Ateş de Sayan'a destek vermiş, tartışmaların ardından Genel Sekreter Önder Sav, toplantıyı terk etti.





Sav'ın toplantıyı terk etmesi ardından devam eden toplantıdan "Baykal'a geri dön çağrısı" yapılması kararı çıkmıştı.

