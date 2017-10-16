 Deniz Baykal, yoğun bakımda (6) 

\"GÜÇ KAYBINDA GERİYE DÖNÜŞ GÖRÜLÜYOR\"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ve Baykal’a müdahalede bulunan doktorlar Deniz Baykal’ın son durumu hakkında konuştu. Prof. İbiş, \"Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak\" dedi.