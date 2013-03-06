Deniz Baykal yeniden sahalara dönüyor!

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ilk önemli toplantısını bu ay içinde Kayseri'de yapacağını belirterek, "Artak sahalara dönüyorum" dedi. Baykal son siyasi gelişmeleri de değerlendirdiği görüşlerini Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı'ya anlattı.

Can Ataklı'nın bugün yayımlanan "Baykal'dan üç önemli saptama" başlıklı yazısında telefonla görüştüğü Baykal'ın çok diri ve coşkulu bir ses tonuyla "Artık sahalara çıkacağım" dediğini aktardı. Son siyasi gelişmeleri değerlendiren Deniz Baykal, Başbakan’ın medya üzerindeki baskılarını hayret ve ibretle izlediğini belirterek “Ancak bu gösteriyor ki, artık gerileme, düşüşe geçme dönemi başlamıştır” dedi.



Can Ataklı, Baykal'ın 3 önemli konuda yaptığı saptamaları okurlarıyla şöyle paylaştı:

1- ERDOĞAN PANİKTE



BDP milletvekilleri ve bazı devlet yetkilileri terör lideriyle toplantıya gitti. Daha sonra bu görüşmelerin zabıtları bir gazetede yayınlandı. Başbakan buna çok öfkelendi, bu gazete üzerinden tüm medyaya çok ağır şeyler söyledi. Oysa henüz kimse o zabıtlar üzerine bir yorum yapmamıştı. Henüz kimse hükümeti ciddi biçimde suçlamamıştı bile. Ama belli ki Erdoğan paniğe kapıldı ve 10 yıldır ilk kez savunmaya geçti. Bu önemli bir gelişmedir. Sonun başlangıcıdır.





2- SÜNGÜSÜ DÜŞTÜ



Erdoğan Kürt sorununu çözme konusunda “sonu ne olursa olsun” diyerek “gerekirse baldıran zehiri bile içebileceğini” söyleyerek çıtayı çok yükseltti. Ancak halktaki tepkiyi görünce şimdi geriliyor. “Teröre taviz vermeyiz, silahları bırakacaklar başka çare yok” diyor. Ama bunun gerçekçi olmadığını kendisi de biliyor.



3- BDP ÇOK KÜSTAHLAŞTI



İktidarın teslimiyetçi politikaları BDP’yi de canlandırdı, parti yöneticileri İmralı görüşmesinden sonra daha da küstahlaşmaya başladı. Türkiye’yi, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk milleti kavramını açıkça tahkir ediyorlar. İktidar çaresizlik içinde bunlara hiçbir tepki veremiyor.



Baykal bu saptamaları yaptıktan sonra “Görünen o ki, Başbakan artık eskisi gibi değil. Giderek irtifa kaybediyor. Bu nedenle öfkesi artıyor, hırçınlaşıyor. Bu da sinirlerini etkiler, sürekli yanlış yapmasına neden olur” dedi. Eski CHP Genel Başkanı “Partimizin bu durumu iyi görmesi ve atağa kalkması gerek. AKP ne yapacağını bilemez hâlde, CHP’nin halka gerçekleri anlatmasının tam zamanıdır” diye konuştu.

