Deniz Baykal yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu

CHP Milletvekili Deniz Baykal, anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Baykal yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturunca uyarı üzerine yerini değiştirmek zorunda kaldı.

TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun sağına oturdu.

Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu

Deniz Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduktan bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Burası genel başkanın koltuğu mu?" diye sordu.

Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti

Altay'dan "Evet" yanıtını alan Baykal, Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Kılıçdaroğlu'nun oturmaya devam etmesini söylemesine rağmen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti.

Deniz Baykal'ın anayasa değişikliği görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşma: