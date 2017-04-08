Deniz Baykal: Vatandaşlığınızın tapusunu veremezsiniz



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'da katıldığı etkinlikte, "Vatanseverliğin gereği ‘hayır’ demektir. Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "HAYIR" etkinliğinde konuştu. Deniz Baykal "Vatanseverliğin gereği 'hayır' demektir. Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar. Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Hani seçimlerde bazen denir ya 'keşke oy vermeseydim elim kolum kırılsaydı' diyenler bu öyle bir karar ki sadece kalan ömürleri için değil, çocuklarının, hatta torunlarının ömrü için de bir karar alıyor. Evladiyelik, asırlık bir karar" dedi.



"Millete saygılı ol"



Baykal, hükümete eleştirilerde bulunarak, "Allah razı olsun yaptığın her hizmet için. Tereddüt etmeden yaptığın bütün hizmetleri yolları, köprüleri, tünelleri alkışlıyorum. Helal olsun diyorum. Ama kardeşim onu yaptın diye milletin egemenliğini almaya nasıl kalkarsın? Nasıl izin veririm? Yaptığın hizmetleri millet sana görev verdiği için yaptın. Şimdi millete saygılı ol. Siyasi hayatta bir yere gelmek çok büyük başarıdır halkın oyu ile gelmek, seçilmek. Ama esas başarı belli bir süre hizmet ettikten sonra halkın oyu ile iktidardan düşüp saygınlığını, şerefini, onurunu ayakta tutarak milletin arasında sade bir vatandaş gibi yaşamayı başarabilmek" diye konuştu.