-DENİZ BAYKAL SAFRANBOLU'YU GEZDİ SAFRANBOLU (A.A) - 10.09.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eşi ve torunuyla Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezdi. Kendi kullandığı otomobiliyle Bartın'ın Amasra ilçesinden Safranbolu'ya gelen Baykal, eşi Olcay, torunu Alican Erkılıç ve CHP Safranbolu İlçe Başkanı Mustafa Eren ile ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bir kafede kahve içti. Vatandaşlarla sohbet eden Baykal, isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşi Olcay hanımın Safranbolulu olduğunu anımsatan Baykal, ilçenin Türkiye'nin göz bebeği olduğunu, çok önemli turizm merkezi haline geldiğini, bayramı fırsat bilerek Safranbolu'yu gezmeye geldiğini söyledi. İlçenin tarihi bölgesinde partisinin referandum afişini inceleyen Baykal, Hıdırlık Seyir Terası'ndan torununa Safranbolu hakkında bilgiler verdi. Baykal, daha sonra Ankara'ya hareket etti.