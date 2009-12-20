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Politika

Deniz Baykal nikah şahitliği yaptı

20 Aralık 2009 02:46

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da nikah şahitliği yaptı.

Baykal, CHP eski Muratpaşa İlçe Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ A.Ş'nin Genel Müdürü Yıldıray Sapan ile Başak Sedef Üstündağ çiftinin Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki düğün törenine katıldı.

Baykal, Belek Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Seyhan Karabaş'ın kıydığı nikahta damat Yıldıray Sapan'ın şahitliğini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da gelin Başak Sedef Üstüdağ'ın şahitliğini yaptı.

Başkan Akaydın, evlilik cüzdanını geline teslim ederken, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da çifti kutlayarak mutluluklar diledi.

Baykal, geline altın bilezik hediye ederken, taktığı takıyı mikrofonla davetlilere anons etmek isteyen nikah memuru Seyhan Karabaş'ı, ''Olur mu öyle şey. Gerek yok'' sözleriyle engelledi.

Düğün törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Antalya milletvekilleri, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Ataman, parti yöneticileri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda davetli katıldı.

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