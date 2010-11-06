-DENİZ BAYKAL NİKAH ŞAHİDİ İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, hayatını İdil Kırkpınar ile birleştirdi. Balçova Termal tesisleri Kardelen salonundaki törene katılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Mehmet Arıtman'ın nikah şahitliğini yaptı. Gelin İdil Kırkpınar'ın nikah şahidi ise eski MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar oldu. Vali Cahit Kıraç ve bazı CHP milletvekillerinin de bulunduğu törende, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kıydı. Deniz Baykal, nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, Baykal'ı salona girişinde, bazı partililer ''Başbakan Baykal'' sloganları ve ''CHP'nin sana ihtiyacı var'', ''Sensiz olmuyor'', ''Bu kalp seni unutur mu'' pankartları ile karşıladı.