T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DENİZ BAYKAL NİKAH ŞAHİDİ İZMİR (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-DENİZ BAYKAL NİKAH ŞAHİDİ İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, hayatını İdil Kırkpınar ile birleştirdi. Balçova Termal tesisleri Kardelen salonundaki törene katılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Mehmet Arıtman'ın nikah şahitliğini yaptı. Gelin İdil Kırkpınar'ın nikah şahidi ise eski MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar oldu.  Vali Cahit Kıraç ve bazı CHP milletvekillerinin de bulunduğu törende, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kıydı. Deniz Baykal, nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.  Bu arada, Baykal'ı salona girişinde, bazı partililer ''Başbakan Baykal'' sloganları ve ''CHP'nin sana ihtiyacı var'', ''Sensiz olmuyor'', ''Bu kalp seni unutur mu'' pankartları ile karşıladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24