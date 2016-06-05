CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Muhalefetin yeniden şekillenmesine ihtiyaç var. Üslubumuzla, söylememizle, politikamızla, toplumun önüne koyacağımız hedeflerle, her şeyi yeniden şekillendirmemiz lazım" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bir düğüne katılmak için Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne gelen Deniz Baykal, ilk olarak Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan’ı makamında ziyaret etti, belde hakkında bilgi aldı. Ardından CHP Küçükkuyu Belde Teşkilatı’na geçen Baykal, burada partililerle biraraya geldi. Partililere seslenen Baykal, şöyle konuştu:

“Muhalefetin yeniden şekillenmesine ihtiyaç var. Üslubumuzla, söylememizle, politikamızla, toplumun önüne koyacağımız hedeflerle, her şeyi yeniden şekillendirmemiz lazım. Muhalefetin ne yazık ki Türkiye’nin şekillenmesini, ciddi bir katkı yapması, bir süreden beri engellendi. Söyleme kastı düşünceye katkı dahil olmak üzere Türkiye’de her alanda yeni düşünceye, yeni söylemeye ihtiyaç var. Yeni politikaya ihtiyaç var. Muhalefet olarak bu konuda katkı yapabildiğimizi söyleyemem. O katkıyı yapmamız lazım. Yapmamız için de muhalefet olarak kendimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Yeniden şekillendirmemiz lazım. Bakın, Haziran seçiminde, seçmen 14 yıllık yaşadıkları karşısında umut verici bir tavır sergiledi. Küçük, mütevazı, tam arzu ettiğimiz gibi değil. Yeterli değil ama birilerine önemli mesaj verdi. ‘Yetti artık’ dedi. 14 yıllık bir yönetime bir anlamda ‘dur’ dedi ve parlamentoyu muhalefetin çoğunlukta olduğu bir yapıya yönlendirdi.”

KBaykal, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Adatepe Köyü’ne geçti.