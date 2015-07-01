Deniz Baykal, Meclis Başkanlığı'nı İsmet Yılmaz'a devretti

Geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal, görevi, bugün gerçekleşen seçimlerin ardından TBMM Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a devretti.

İsmet Yılmaz'la birlikte Meclis Başkanlığı makamına Başbakan Ahmet Davutoğlu da geldi. Davutoğlu, Deniz Baykal'ın da gelmesinden kısa süre sonra makamdan ayrıldı ve ardından devir teslim töreni yapıldı. Baykal, törende, yeni görevinin ve sorumluluğunun hayırlı olmasını dileyerek, TBMM Mührünü Yılmaz'a verdi.

Deniz Baykal'la ilgili olarak, "Bu ana kadar, geçici başkan olarak da bu demokrasi treni rayını hiçbir tartışmaya yol açmadan bu noktaya getirmiş olmasından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan yeni Meclis Başkanı Yılmaz, devir teslim töreninin ardından şu konuşmayı yaptı:

"Türk milleti demokrasiden umudunu kesmemiştir. Bunu seçime katılma oranıyla gösterdi. Türk milleti sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğunu da yine bu seçime katılma oranıyla gösterdi. 'Varsa problem bunu çözecek yer Meclis'tir.

Yeni Meclis'in bu çok parçalı yapısını uzlaşma için bir fırsat olarak görmek lazım. Çünkü millet bize bu mesajı verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde daha demokratik, daha refah, daha müreffeh ve çoğulculuğu tehdit olarak değil zenginlik olarak gören bir anlayış içinde 21. yüzyılda yeni ve güçlü devam ederiz."