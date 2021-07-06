Deniz Baykal: Korkmaz Karaca benden sonra Parti Meclisi'ne girdi, hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına, avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın, hiçbir zaman kendisinin danışmanı olmadığını ve CHP Parti Meclisi'ne girmesinin de kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Avukatı, Baykal’ın, Peker’in iddialarıyla ilgili ise “Korkmaz Karaca Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadı” dediğini aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Baykal’ın avukatı Muzaffer Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Müvekkil Deniz Baykal'a ilişkin kamuoyunda 'Kaset-Kumpas Davası' olarak bilinen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan 171 Sanıklı davanın görüleceği ve Süleyman Özışık'ın da dinlenmesine karar verilen duruşma öncesi Sayın Deniz Baykal'la ilgili Korkmaz Karaca üzerinden birtakım sosyal medya paylaşımlarında bulunulmuştur.

Müvekkil Sayın Deniz Baykal ile yapılan görüşmede;

"Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını; Korkmaz Karaca'nın Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını; Korkmaz Karaca'nın, kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk Kurultay'da Parti Meclisine girdiğini” ifade etmiştir.

Sayın Deniz Baykal, uzun süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur.

Bu aşamada, Deniz Baykal'a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal'ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir.

Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-Kumpas Davasını incelemelerini tavsiye ederiz."

Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Peker, Korkmaz Kara ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Deniz Baykal’ın da ismini anmış, “Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal’a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya’daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi (Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz). Tabi ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım. Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca’dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor” ifadelerini kullanmıştı.