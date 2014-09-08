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Politika

Deniz Baykal, iş merkezine kiracı arıyor

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya'daki dükkan ve ofislerin yer aldığı iş merkezine 'kiralık' afişleri asıldı

08 Eylül 2014 19:16

Antalya’nın Zeytinköy semtinde CHP'nin eski lideri Deniz Baykal’ın kat karşılığı yaptırdığı iş merkezi inşaatı tamamlandı. Dükkanların ve ofislerin yer aldığı iş merkezindeki bağımsız bölümlere şimdi ’kurumsal kiracılar’ aranıyor.

DHA'nın haberine göre, Deniz Baykal’ın 12 Eylül darbesinden sonra siyasi yasaklı olduğu dönemde avukatlıktan elde ettiği parayla Antalya’da satın aldığı 24.5 dönüm tarlanın bir bölümü, 90’lı yıllarda imara açıldı.

Termessos Bulvarı üzerinde tarladan arsaya dönüşen gayrimenkulünün 3326 metrekarelik kısmında iş merkezi yapılması için geçen yıl kat karşılığı Kayserili bir müteahhitle anlaşan Baykal’ın inşaatı tamamlandı. Ofis ve dükkanlardan oluşan iş merkezindeki bağımsız bölümlere ’kiralık’ afişleri asıldı.

İş merkezinde Deniz Baykal’ın 300 metrekare büyüklüğünde 3 ofisi ile 750 metrekare büyüklüğünde banka şubesi gibi işyeri yapılmaya müsait bir yerinin bulunduğu, ofisler için aylık 4 biner lira, büyük işyeri için de 15 bin lira aylık kira istendiği ileri sürüldü.

Deniz Baykal’ın iş merkezi inşa edilen arsasının hemen yanı başında ise Tarsus’tan göç eden Romanların gecekonduları yer alıyor.

Baykal’ın iş merkezinin önünden geçen yol ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel’in belediye başkanlığının ilk döneminde, dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın katıldığı törenle açıldı.

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