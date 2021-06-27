Deniz Baykal’ın damadı Halil Ataman'ın şirketlerine SBK’dan sahte fatura

Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman’ın şirketlerine sahte fatura kestiği tespit edildi.

Gazete Duvar’dan Bahadır Özgür’ün haberine göre, SBK Holding’e ait ve kara para soruşturmasında geçen Konak Isı, 2017 yılında Ataman’a ait Ataç İnşaat, Anteks ve Antalya Kolej’e sahte faturalar kestiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK), 20 Ocak 2021’de mahkemeye sunduğu ve SBK Holding ile ilgili açılan kara para soruşturmasına ilişkin raporunda Konak Isı’nın sahte faturaları da yer aldı.

2017’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye halindeki Baykal’ın damadı Halil Ataman’a ait Ataç İnşaat’ı inceledi ve gerçeğe aykırı beyanlar ile sahte faturalar, muhasebe hileleri tespit etti. Aynı şekilde Anteks ile Antalya Koleji’nin hesaplarında da benzer suç unsurlarına rastlandı. Ve SPK, hem bu şirketler hem de SBK’ye ait Konk Isı yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MASAK’ın kara para raporunda şu bilgilere yer veriliyor:

“SPK’nin 7 Nisan 2017 günü yayınlanan bültenindeki bilgilere göre; tasfiye halindeki Ataç İnşaat nezdinde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan incelemede, Konak Isı yöneticisi Kamil Feridun Özkahraman hakkında gerçeğe aykırı hesap açılması, muhasebe hilesi yapılması ve muhasebe hilelerini gerçeğe uygun gösterme adına bağlı bağlı ortaklıklar olan Anteks ve Antalya Koleji arasında fiktif faturalar kesilmesi nedeniyle 6362 Sayılı Kanun uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.”

Hikmet Ataman ve Hüseyin Çalık tarafından 1980’lerde kurulan Ataç Grubu’nun bünyesinde Ataç İnşaat, Anteks ve Antalya Kolej yer alıyordu. Ataç İnşaat, 2011’de cirosunu en çok artıran üçüncü şirket seçilirken, Anteks de Armani, Lacoste, Versace gibi dünya devlerine yönelik üretimler yapıyordu. Hikmet Ataman 2005’te hayatını kaybederken, yerine Baykal’ın damadı olan oğlu Halil Ataman geldi. 2011 yılında halka arzın ardından şirket, zorluklar yaşarken hacizler yaşandı ve sonunda satıldı.

Antalya Koleji önceden Ataç grubuna ait bir okulken borsaya açıktı ve Ataç grubu bu süreçte iflas etti. Ardından Antalya Koleji’nin ilk kurucusu Mustafa Kıvrak’ın oğlu Ali Kıvrak özel Antalya Koleji'nin sadece isim hakkını yani patentini alarak, Antalya’da faaliyet gösteren bir kurum olan Antalya Koca Eğitim Tesisleri A.Ş.’ye devretti. Hali hazırda Antalya Koleji okullarının Ataç Grubu ile bir bağlantısı kalmadı