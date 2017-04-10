T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Baykal ile Ahmet Türk buluştu

Türk'ün, Baykal'ın onuruna bir yemek organizasyonu düzenleyeceği öğrenildi

10 Nisan 2017 15:48

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gitti. Baykal Mardin temaslarında 2 ay 10 gün boyunca tutuklu kalan ve yerine kayyım atanan eski Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'le görüştü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Mardin'e giden Deniz Baykal'ı Ahmet Türk karşıladı. Baykal ve Türk, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde birlikte kahvaltı yaptılar. Kahvaltıya CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eskş CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ve CHP Bitlis İl Başkanı Çetin Yavuz da katıldı.

Ahmet Türk'ün, Baykal'ın onuruna bir yemek organizasyonu düzenleyeceği de öğrenildi.

Deniz Baykal toplantısına katılan BBP'li Başkanı böyle alkışlattı

ETİKETLER

CHPDeniz BaykalreferandumMardinAhmet Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24