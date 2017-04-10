Deniz Baykal ile Ahmet Türk buluştu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gitti. Baykal Mardin temaslarında 2 ay 10 gün boyunca tutuklu kalan ve yerine kayyım atanan eski Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'le görüştü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Mardin'e giden Deniz Baykal'ı Ahmet Türk karşıladı. Baykal ve Türk, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde birlikte kahvaltı yaptılar. Kahvaltıya CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eskş CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ve CHP Bitlis İl Başkanı Çetin Yavuz da katıldı.

Ahmet Türk'ün, Baykal'ın onuruna bir yemek organizasyonu düzenleyeceği de öğrenildi.

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