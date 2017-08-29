Deniz Baykal: Her çıkışın bir inişi vardır, Erdoğan'ın çöküşü başladı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek "Şimdi onu bir telaş aldı. Daha seçime 2 yıl var. Ağzından 2019'u düşürmüyor. Artık milletle inatlaşılmayacağını gördü. Neymiş de metal yorgunluğu varmış. Hepsi hikâye, telaş başladı. Her çıkışın bir inişi vardır. Artık çöküş başladı. Telaş ondandır" dedi.

Türkiye'nin Mursi'nin Mısırı, Esad'ın Suriyesi, Saddam'ın Irakı olma yolunda olduğunu öne süren Baykal, "Artık 'dur' demenin zamanıdır. Sevgili vatandaşlarım sabredin, az kaldı" ifadesini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kumluca İlçesinde ziyaretlerde bulundu. Deniz Baykal'ı ilçeye gelişinde CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner ve partililer karşıladı. Bir mobilya mağazasını ziyaret eden Baykal, sonrasında Adrasan'da mahalle kahvesinde toplanan vatandaşlarla sohbet etti. Ülkemizde son günlerde çıkan KHK'lerin, eskilerin değiştirilmesi için çıkarıldığını belirten Baykal, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı şirket ve firmalara kayyum atadığını belirterek, “Bu kayyumlar 80 bin TL maaşla çalıştı. Bu yolla çok sayıda şirket ve firma yok oldu" dedi.

"Böyle anayasa, hukuk olur mu?"

Ya kendisinin ya da yakınlarının çocuklarının bir işe yerleştirilebilmesi için vatandaşın hükümetin yanlışlarına ses çıkaramadığını belirten Deniz Baykal, "16 Nisan'da hükümet yüzde 60 sonuç bekliyordu. Ama sağduyulu vatandaşlarımızın verdiği sağlıklı kararlar yüzünden hayal kırıklığına uğramıştır. Devlet demek iradesini tek kişiye teslim etmek değildir. Her devletin bir anayasası vardır. Devlette işler hukuka bağlı olarak yürürse o zaman adalet olur. İşler liyakat sahibi olana verilir. Dünyada anayasası olmayan tek devlet İngiltere'dir. Ama milletimizin köklü bir anayasa geçmişi vardır. Bu millet kanunlara, yasalara göre yönetilmeye alışmıştır. 'Yargıçları, hâkimleri ben kendim tayin ederim' dedi. Peki seni kim denetleyecek? 'Onu da ben tayin ederim' dedi. Böyle anayasa, böyle hukuk olur mu?" diye konuştu.

"Çöküş başladı"

Adrasan'ın referandumda yüzde 64 "hayır" oyu ile hükümete en güzel cevabı verdiğini aktaran Baykal, "Şimdi onu bir telaş aldı. Daha seçime 2 yıl var. Ağzından 2019'u düşürmüyor. Artık milletle inatlaşılmayacağını gördü. Neymiş de metal yorgunluğu varmış. Hepsi hikâye, telaş başladı. Her çıkışın bir inişi vardır. Artık çöküş başladı. Telaş ondandır. Bu insanlar, bu ülkenin Mursi'nin Mısırı'na, Esad'ın Suriyesi'ne, Saddam'ın Irakı'na doğru gittiğini görüyor. Artık 'dur' demenin zamanıdır. Sevgili vatandaşlarım sabredin, az kaldı. Siz kararınızdan vazgeçmeyin. Bu ateşin kıvılcımı neden Adrasan'dan başlamasın. Bu ülkenin kurtuluş kıvılcımı nasıl Samsun'dan başlamışsa, Şimdi de Adrasan'dan, Antalya'dan başlayabilir" diye konuştu.