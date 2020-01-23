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Politika

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Domuz gribi teşhisi konulan Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

23 Ocak 2020 21:06

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan tahlillerin ardından Baykal’da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal’a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra hastanede Baykal’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal’a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal’ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

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