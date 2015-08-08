Deniz Baykal çalınan telefonunu yeniledi

Memleketi Antalya’da denizde yüzerken otomobilinden cep telefonu çalınan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, cep telefonunu yeniledi.

Antalya’da perşembe sabahı eşi Olcay Baykal ile denizde yüzerken Konyaaltı Beach Park’a park ettiği otomobilinden eşine ait cüzdan ve kendisinin cep telefonu çalınan Baykal, yeni telefon olmak zorunda kaldı. Hırsızlığın fail ya da failleri henüz bulunamazken, Baykal, hattını yeniden çıkardığı cep telefonu alarak kullanmaya başladı.

Emre Baylan'ın DHA'da yer alan haberine göre, CHP Antalya İl Başkanlığı’nın Çağlayan Spor Salonu’nda düzenlediği danışma kurulu toplantısına Antalya eski milletvekili Tuncay Ercenk’le gelen Baykal, partililerle selamlaştı, karşılaştığı hırsızlık nedeniyle 'Geçmiş olsun' dileklerini kabul etti.

Baykal, protokol oturma düzeninde CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’la yan yana olmama geleneğini bozmadı. Baykal’ın sağ yanına Milletvekili Çetin Osman Budak, onun yanına İl Başkanı Semih Esen oturdu. İl Başkanı Esen konuşmasını yapmak üzere kalktığı sırada Budak, Akaydın’la Baykal arasında paravan işlevi gördü.

İl Başkanı Esen’in konuşmasıyla başlayan toplantıda, Milletvekili Niyazi Nefi Kara’yla birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, eski milletvekilleri Yıldıray Sapan, Hüseyin Ekmekçioğlu, Nail Kamacı, Feridun Baloğlu gibi isimler yer aldı. Tüm üyelere açık toplantıya katılımın son derece sınırlı olması dikkat çekti. Milletvekili Devrim Kök ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise toplantının öğleden önce yapılan bölümüne katılmadı.

Partinin Antalya’da 7 Haziran seçim sürecinin değerlendirildiği toplantıda Esen, eşit olmayan bir seçim süreci geçirdiklerini, seçim sonucu güvenliğini Antalya’da 200 üzerinde avukatla sağladıklarını söyledi. Toplantı, Esen’in konuşması ardından basına kapalı devam etti.