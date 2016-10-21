Deniz Baykal: Başkanlık sistemi değerlendirilmeli

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin olarak, "Sistem kaçınılmaz noktaya gelince bunu değerlendirmek gerekir diye bakıyorum. Bu kadar sıkıntıyı yaşadığımız bir dönemin şartları içinde değerlendirmemiz gerekir başkanlık sistemini" dedi.

Yenibirlik gazetesinden Avni Özgürel'e konuşan Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği başkanlık sisteminin tartışılması gerektiğini söyledi.

Baykal'ın açıklamaları şöyle:

"Başkanlık sistemi CHP için önemli yer tutacak"

"CHP, bu konuda özündeki, kökündeki projeye sahip çıkan bir anlayışla parti kamuoyunun önünde iddialı bir şekilde yer tutabilmeli. Ben inanıyorum ki başkanlık rejimi partimiz için önemli önemli bir yer tutacak."

"Tartışırken meselenin özünü kaçırmamak lazım... Terörle mücadelenin neresindeyiz? Terörle mücadeleye destek veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bunun neresindeyiz? Paralel devletle mücadelenin neresindeyiz? Sonra dış politika sorunları.. Siyasette dürüstlük, ahlak konuları.. Kısacası bu konularda güven veren, inandırıcı bir siyasi duruşu partimiz gerçekleştirebilse inanıyorum ki, başkanlık rejimi partimiz için önemli bir yer tutacak. Bu makamın gerektirdiği niteliklerde bir adayla çıkabilirsek inanıyorum ki çok ciddi bir sıçrama yapabiliriz. Makamın gereklerini yerine getirebilecek bir adayla çıkabilirsek rekabet edebilecek duruma gelinebilir. Partinin bahsettiğim zafiyetleri karşılandığında rejim değerlendirilebilir."