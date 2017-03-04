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Politika

Deniz Baykal, Almanya'daki programını iptal etti

Baykal'ın iptal kararında, "İç siyasete alet edileceği" düşüncesinin etkili olduğu iddia edildi

04 Mart 2017 18:06

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, Almanya'nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı 'referandumda Hayır' konulu toplantıya katılmaktan vazgeçti.

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Sputnik'te yer alan habere göre, CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Baykal'ın iptal kararını doğruladı.

Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın iptal kararı almasında Almanya'nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.

"Neyi anlatacaklardı?"

CHP olarak AKP'lilerin de görüşlerini açıklayabilmelerinden yana olduklarını kaydeden Dr. Hayri Çiçekdağı, "Biz Türkiye'de bize yapılan engellemelerin burada AK Partililere yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten söyleyecek sözleri yoktu. Neyi anlatacaklardı? " dedi.

Deniz Baykal'ın 5 Mart Pazar günü saat 14.00'da Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt kentinde yapılacak referandum paneline katılacağı duyurulmuştu.

 

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