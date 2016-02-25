Deniz Baykal: AKP karşıtlığıyla ülke menfaatini görmezden gelemeyiz

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın parti yönetimi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirilerle başlayan ‘devlet adamlığı’ tartışması, dün partinin kapalı meclis grup toplantısında devam etti. Baykal, "Ben haklı çıktım, doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. AKP karşıtlığıyla ülke menfaatini görmezden gelemeyiz" dedi.

CHP kulislerine göre; CHP Milletvekili Murat Bakan, Deniz Baykal’ı eleştirerek “‘Halep-Azez hattının açık tutulması için yapılan bombalamalar doğrudur’ diyerek ülkemizi dış politikada bu hale getiren AKP iktidarını, dış politikada meşrulaştırdı. AKP’nin mezhepçi politikalarını destekler bir tutum sergiledi. Şu an Aylin Nazlıaka arkadaşımızın konusu kadar partiye kamuoyunda olumsuz bir etki yaratmıştır” dedi.

Söz alan Baykal, “Sığ tartışmalardan çıkarak devlet adamı aklıyla düşünün. Halep’in yapısı da değişmedi, Azez de düşmedi, çember de kapanmadı. Ben haklı çıktım, doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim.” sözleriyle Murat Bakan'a cevap verdi.

Baykal, "Suriye konusunda mezhepsel bakmamak gerekiyor. Azez'de Türkiye'nin meşru savunma hakkı vardır. Bu açıdan yapılan doğrudur. Herkes bunu savaş çıkıyor şeklinde algıladı. Ancak gelişmeler bunun böyle olmadığını ortaya koydu. ABD-Rusya arasındaki ateşkes kararı da bunu doğruladı. Bu konudaki görüşlerimi, doğru bildiğim şeyleri söylemeye devam edeceğim. AKP karşıtlığıyla ülke menfaatini görmezden gelemeyiz" diyerek sözlerine devam etti.

"Kürtlerin Akdeniz'e ilerlemesine karşıyız"

Milletvekili Dursun Çiçek ise, "Biz Suriye'deki Kürtlerin konumlarını koruması, olduğu yerlerde barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz Ancak toprak işgal ederek Akdeniz'e doğru genişleyerek Türkiye'nin Ortadoğu'yla irtibatının kesilmesine de karşıyız" diye konuştu.

Deniz Baykal ne demişti?

Deniz Baykal, "Azez Halep hattını açık tutmak için Türkiye'nin bombalama hakkı vardır. Bu hattı açık tutmak için bombalanmasını doğru buluyorum." sözleriyle hükümetin Suriye politikasına destek vermiş, "Şiddet ve Kürt sorunu ayrımını herkes yapmıyor. Öyle bir nokta ortaya çıktı ki, bizim içimizde bazı arkadaşlar bu konuda çizgiyi HDP çizgisine taşıyan açılımlar içine girdi. Mesela şimdi bu son dönemde Güneydoğu’da terörle, şiddetle bir mücadele var. Ülkenin içinde kente, mahalleye, yatak odasına kadar gerçekleşen bir terör var." sözleriyle de CHP'nin HDP çizgisine kaydığını söylemişti.