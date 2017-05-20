Deniz Baykal açıkladı; 2019'da aday olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Baykal, “Birlik sonunda çıkar ortaya çıkanın etrafında birleşeceğiz. Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Sizlere doğrusunu söylüyoruz. Öyle talimatla birlik olunmaz. Siyaset tabu değil” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Baykal, partinin Kırşehir teşkilatını ziyaret etti. Burada konuşan Baykal, şunları söyledi:

“Şimdi Türkiye onu konuşuyor. Bir yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiçbir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara süre verin 3 ay 5 ay, ülkeyi gezerek kendisini tanıtsın. 1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide bir buçuk 2 milyon insan kendi arasından seçsin birisini."