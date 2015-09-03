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Politika

Deniz Baykal vekillik için 11'inci kez başvuru yaptı

Baykal, daha önce 10 kez aday, 9 dönem milletvekili olmuştu

03 Eylül 2015 10:16

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, miletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Daha önce 10 kez aday olan ve 9 dönem milletvekili seçilen 77 yaşındaki Baykal, 11'inci kez milletvekili adayı oldu.  

Eski Genel Başkan Baykal, Antalya’dan aday adaylığı için dosyasını CHP Genel Merkezi’ne ulaştırdı. 77 yaşındaki Baykal, 7 Haziran seçimi sonrası oluşan parlamentoda en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici Meclis Başkanlığı yapmıştı. 7 Haziran seçimi öncesi CHP’den milletvekili adaylığı “Kamu görevinden süresi içinde istifa etmediği” gerekçesiyle iptal edilen Atilla Sertel de adaylık  için başvurdu. Milletvekilliği aday adaylığı için başvuranlar arasında çok sayıda engelli vatandaşın da bulunduğu belirtildi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “7 Haziran’daki milletvekili  listesinin büyük ölçüde korunacağını” açıklamasının ardından mevcut  milletvekilleri de başvurularını sürdürüyor. Bazı bölgelerde merkez yoklaması yoluna gidilecek CHP’de, kontenjan  adaylarının durumu ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde ele alınacak.
 

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