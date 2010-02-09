Deniz aslanları Galapagos'u terk etti

T24- Ekvador'daki Galapagos Adaları'nın yerlisi olan deniz aslanları kolonisi, 1500 kilometre uzağa göç etti.

















Merkezi Peru'da olan ve denizlerdeki memelilerin faaliyetlerini izleyen Suda Yaşayan Hayvanları Araştırma ve Koruma Örgütü, Galapagos Adaları'ndaki deniz aslanlarının yükselen ısı yüzünden Peru'nun kuzey kesimlerine yüzdüklerini duyurdu.

Örgüt, ısı artışının iklim değişijkliğinden ileri geldiğini belirtiyor.

Uzmanlar, Galapagoslu deniz aslanlarının ilk kez adaların dışında yeni bir koloni kurduklarına işaret ediyor.





Gözlemciler, kuzey Peru'da yer alan Piura kıyılarında deniz ısısının son on yılda 17 dereceden 23 dereceye çıktığını belirtiyorlar. Galapagos Adaları'nda ise ortalama ısı 25 derece dolayında.



Uzmanlar, Peru'nun kuzeyindeki kıyılarda iklim koşullarının Galapagos Adaları'ndaki koşullara çok benzediğini ve daha çok sayıda deniz aslanıyla diğer yeni deniz hayvanlarının da yakında bölgeye göç edebileceğini belirtiyorlar.



Ekvador'un yaklaşık 1000 km. batısında yer alan Galapagos Adaları'nın yerlisi birçok hayvan türü gibi, deniz aslanları da, farklı özellikler taşıyorlar.



İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 150 yılı aşkın süre önce ilk kez ziyaret etmesinden bu yana Galapagos Adaları, bir canlı evrim müzesi olarak bilinir oldu.



Şimdi, iklim değişikliği yüzünden adalardaki eşsiz çevresel düzen, umulmadık değişimlere tanık oluyor.

