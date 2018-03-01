Deniz aşığı emekli öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde, iki arkadaşıyla birlikte balık avlarken üzerinde bulundukları zodyak botun alabora olması sonucu denize düşüp ölen emekli öğretmen Osman Nuri Gülder (67), toprağa verildi.

Eski Foça ve Yeni Foça arasındaki bölgede dalış yapmak ve balık avlamak için denize açılan 3 arkadaşın üzerinde bulunduğu zodyak bot alabora oldu. Denize düşen 3 kişiden emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, kayboldu. Diğer 2 kişi ise yüzerek kıyıya çıkıp, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) kaybolan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder\'i bulmak için bölgede helikopter destekli arama çalışması başlattı. Ekipler, Gülder\'in cesedini Yeni Foça Yelken Kayalıkları mevkiinde kıyıya vurmuş halde buldu.

Gülder\'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Foça Yeni Kabristanı\'na getirildi. Buradaki cenazeye Yakınları, eğitim camiasından arkadaşları, öğrenciler, Türkiye Komünist Partisi ve Eğitim Sen üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Denizi çok seven ve sohbetleri sırasında \"Ben balıkları çok yedim, ölürsem beni denize atın, balıklar da beni yesin\" diyen Gülder\'in cenazesi, vasiyeti ve yakınlarının isteği üzerine, herhangi bir dini tören yapılmadan toprağa verildi. Defin sonrası yakınları ve dostları taziyeleri kabul etti.



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