Deniz Akkaya'ya tehdit suçundan bin 500 lira para cezası

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

MANKEN Deniz Akkaya, eski sevgilisi Murat Varol\'a tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davada, bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha önce de Deniz Akkaya\'ya aynı cezayı vermişti.

Mahkemenin verdiği karar İstinaf Mahkemesi tarafından suçun uzlaşma kapsamına alındığı ve uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için bozulmuştu. Tarafların uzlaşmamaları nedeniyle dava bugün yeniden görüldü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Akkaya ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 15 bin lira olduğunu belirten Deniz Akkaya, söz konusu mesajları kabul ettiğini belirterek önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Deniz Akkaya\'nın avukatı da, “Müvekkilim Deniz Akkaya eski sevgilisinden sürekli tehdit alıp tehditlerin korkusuyla \'öldürürüm seni\' diye herkesin günlük hayatta kullandığı bir mesaj çekmiştir. Keza karşı taraf da ceza almıştır. Müvekkilim ciddi anlamda korkudan dolayı karşı tarafa böyle bir mesaj çekmiştir. \'Seni öldürürüm\' derken iki kişinin arasındaki tartışmadan başka bir şey değildir. Başındaki korkudan dolayı kendini korumak için böyle bir ifade kullanmıştır. Müvekkilim bu mesaj sonrası bile karşı taraf şiddet eylemlerine devam etmiştir. \'Seni öldürürüm\' cümlesi herkesin günlük hayatta kullandığı bir cümledir. Beraatına karar verilsin\" dedi. Son sözü sorulan Deniz Akkaya da \"Beraatımı istiyorum\" dedi. Murat Varol\'un avukatı ise, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığını belirterek \"Dava ile ilgili karar verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

BİN 500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, daha önce bin 500 lira para cezası alan Deniz Akkaya\'nın yine aynı para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularına karşı Deniz Akkaya, \"Eski mevzu\" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. Deniz Akkaya, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

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