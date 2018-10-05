Deniz Akkaya'ya darp ve tehdit suçlaması

Eski manken Deniz Akkaya'ya eski menajerinden bir suçlama geldi. Menajer Merih Yılmaz, Akkaya hakkında kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Gasp Büro Amirliği konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sabah'a açıklama yapan Merih Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün beni avukatının ofisine iş görüşmesi için Deniz Akkaya arayıp çağırdı. Orada bir süre konuştuk. Ondan 70 bin lira alacağım olmasına rağmen bana '200 bin lira borcun var' dedi. Ben borcunu söyleyince iki adam geldi, kalan 130 bin lira için annemin olan aracı aldılar. Beni bir odaya çekip darp ettiler. Deniz Akkaya da bizzat oradaydı. Hemen darp raporu alıp durumu polise bildirdim."

Sosyal medya üzerinden açıklama yayınlayan eski manken Deniz Akkaya da "Bir süredir birlikte iş yaptığımız ve ismini Merih olarak bildiğimiz ancak yapılan işlemlerin çoğunda Emrah Yılmaz ismini kullanan kişi ile yollarımızı ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Maalesef iş ortamımdan tanıdığı insanların isimlerini kullanarak yalan vaatlerle firmaları ünlü insanlar ile biraraya getirme vaadleri alıp başını gitmiş" ifaderlerini kullandı.