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Deniz Akkaya'nın kötü gecesi

Alkolün dozunu kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan Deniz Akkaya, Blackk Bar’ın çıkışında yüzüstü yere düştü.

12 Mart 2011 02:00

T24- Alkolün dozunu kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan Deniz Akkaya, Blackk Bar’ın çıkışında yüzüstü yere düştü.

Bora Bağcıbaşı'nın HaberTürk Magazin'de yayımlanan haberi şöyle:

Piyasa Bar’da dansöz Dora ile karşılıklı göbek atan Deniz Akkaya, buradan Blackk Bar’a geçti. Gazetecilerin sorularına cevap vermeyen Akkaya’nın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Deniz Akkaya’yı arkadaşları evine götürdü.





Sabaha karşı bardan çıktı


Kızının babası Efe Önbilgin’in Duygu Ekşi’yle sürpriz evliliğinin ardından zor günler geçiren Deniz Akkaya, önceki akşam kendini İstanbul gecelerine attı! Önce Harbiye’deki Piyasa Ba r’ın 1.yıl kutlamasına katılan Akkaya, burada dansözlerle karşılıklı göbek attı... Aşırı alkol alan ve ayakta durmakta zorlanan eski manken gecenin ilerleyen saatlerinde Ortaköy’deki Blackk Bar’a geçti.





Yardımları kabul etmedi


Blackk’te arkadaşlarıyla buluşan ve alkol almaya devam eden Deniz Akkaya, bardan sabaha karşı çıktı. Sendeleyerek yürüyen ve çevredekilerin yardımını da kabul etmeyen Akkaya, otomobiline giderken dengesini kaybedip yüzükoyun yere düştü. Görevlilerin yardımına koştuğu Deniz Akkaya, şans eseri yaralanmadı.


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