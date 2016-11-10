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Deniz Akkaya'nın iddiası: Murat Boz'un menajeri "Tarkan'ı farklı ilişkileriyle de sevdik!" dedi

Murat Boz'un menajerinin Tarkan'ı halkı aşağı gören bir sanatçı olarak itham ettiği iddia edildi

10 Kasım 2016 18:26

Seren Serengil’le sunduğu sabah programıyla her gün izleyiciyle buluşan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından Murat Boz’un ekibinin Tarkan hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia etti. Akkaya, programda "Tarkan’ın yüzlerce şarkısını ezbere biliyorum ama Boz, TV ve sinema kariyerine ağırlık verdiği için, müzik kariyeri geride kaldı. Haliyle şarkısını bilmem” demesiyle her şeyin başladığını söylüyor. Akkaya, bu sözlerin ardından ise Murat Boz’un basın danışmanı Mürvet Uç’un şahsına uzun mesajlar attığını söyledi ve mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Deniz Akkaya'nın menajerden geldiğini iddia ettiği mesajda "Tarkan'ı, büyük küçük çişi geldiğinde de, farklı ilişkileriyle de sevdik!" ifadesi yer aldı.

Akkaya, mesajlarda Tarkan’ı halkı aşağı gören bir sanatçı olarak itham ettiklerini ve "Tercih ettiği farklı ilişkileri" diyerek Tarkan’ın cinsel tercihlerini imâ ettiklerini iddia etti.

İşte Murat Boz’un menajeri tarafından Deniz Akkaya’ya atıldığı iddia edilen mesajlar:

 

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Seren SerengilDeniz Akkayasosyal medyaMurat BozTarkanMürvet Uç

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