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Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a: Toz kadar değeri yok

"Bir kadın anaç da olmalı feminist de"

06 Temmuz 2017 13:13

Women’s Style Dergisi’ne konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'la ilgili" Toz kadar değeri yok" yorumunu yaptı.

Adı daha önce eski arkadaşının uyguladığı şiddet haberiyle öne çıkan Deniz Akkaya, o dönem konu hakkında açıklamalar yapan Hülya Avşar’ın kendisi için değersiz olduğuna vurgu yaptı.

 Akkaya, "Bir kadın anaç da olmalı feminist de… Hülya Avşar eski erkek arkadaşımdan şiddet gördüğümde 'Hak ediyorsa, vurmuştur' demişti. Böyle birinin benim için yerdeki toz zerresi kadar değeri yok. Cehalet toplumun en büyük düşmanı. Cahil insanları sev-mi-yo-rum! Okula gidememek ayrı bir şey ama her türlü imkanın içinde cehalete boğulmak budur.” diye konuştu.

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