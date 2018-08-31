Deniz Akkaya'dan dolar yorumu: Hoş günler değil bugünler, endişem büyük

Eski model Deniz Akkaya, Türk Lirası’nın rekor değer kaybettiği dönemde ‘endişesinin büyük olduğunu’ söylerken “Hoş günler değil bugünler” ifadesini kullandı.

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram’da “Dolar 7 olunca herkes ayağa kalkmıştı. Şu an dolar 6.54 ve herkes gayet rahat. Bayılıyorum böyle ısınan suya ufak ufak alışan kurbağa formasyonlarına” yazılı bir mesaj paylaştı.

Akkaya, bu mesajına kendi ifadeleri olan “Hoş zamanlar, hoş günler değil bugünler… İyiye gitmiyor ve endişem büyük” notunu ekledi.