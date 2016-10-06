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Deniz Akkaya: Yılmaz Erdoğan'a hâlâ aşığım

"Belçim ise hala dünyevi olaylardan zevk almak istiyor"

06 Ekim 2016 18:07

'Duymayan Kalmasın' programı sunucularından Deniz Akkaya, canlı yayında "Fikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan’a hâlâ aşığım” dedi.

"Artık Yılmaz Erdoğan’ın başka kafalarda yaşadığını ve ermiş olduğunu düşünüyorum" diyen Akkaya, "Yılmaz dünyevi olaylardan koptuğu için bu evlilik buralara geldi" ifadesini kullandı.

Deniz Akkaya'nın açıklamaları şöyle:

“Yılmaz benim eski erkek arkadaşım, bunu itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum. Hatta fikren ve ruhen Yılmaz Erdoğan’a hala aşığım. Ama artık Yılmaz Erdoğan’ın başka kafalarda yaşadığını ve ermiş olduğunu düşünüyorum. Yılmaz dünyevi olaylardan koptuğu için bu evlilik buralara geldi. Belçim ise hala dünyevi olaylardan zevk almak istiyor, başarılara imza atmak istiyor, Yılmaz doymuş. Ayrılığın asıl sebebi budur. “ açıklamasında bulundu.

 

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