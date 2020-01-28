Deniz Akkaya'ya "Tabutun geniş olacak ama evladına ben sahip çıkarım" diyen Tuğba Özerk'e soruşturma

Şarkıcı Tuğba Özerk'in, manken Deniz Akkaya'ya yönelik, "Tabutun geniş olacak ama evladına ben sahip çıkarım" sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özerk, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının sosyal medya hesabında Deniz Akkaya'nın fotoğrafını görünce "Yaşlılar küçülür, bunun gibi. Tabutun geniş olacak ama evladına ben sahip çıkarım merak etme. Sen kızı kamplara at, orada burada patla!" yorumunu yazdı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu sözlerin ardından savcılığa başvuran Akkaya, suç duyurusunda bulundu. Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatıldı.m

Özerk, bir TV programında annesiyle ilgili açıklama yapan Akkaya'ya tazminat davası açmış ancak mahkeme, davanın reddine karar vermişti.