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DENİZ AKKAYA VOGUE İLE DÖNDÜ

Kızı Ayşe'yi dünyaya getirdikten sonra uzun bir süre magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden Deniz Akkaya, sessizliğini Vogue Türkiye için bozdu.

28 Mart 2010 02:00

 T24- Kızı Ayşe'yi dünyaya getirdikten sonra uzun bir süre magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden Deniz Akkaya, sessizliğini Vogue Türkiye için bozdu.

 

Ünlü mankeni Ece Sükan giydirdi, Riccardo Vimercati görüntüledi. İstanbul'un en tepesinde nefes kesen bir çekim gerçekleştirildi. En çok merak edilen ise çekimin perde arkasında nelerin yaşandığı oldu.  O heyecan dolu görüntüler Vogue Türkiye'nin internet sayfasında okurlarla paylaşıldı.

Çiğdem Anad'a konuşan Akkaya, hamileliğini, Efe Önbilgin’le olan ilişkisini ve evliliğe nasıl baktığını anlattı.

 

İşte o söyleşiden çarpıcı satır başları...

 

HAMİLELİĞİNİ NASIL ÖĞRENDİ?

 

"Tiyatro turnesinde, Malatya’da öğrendim hamile kaldığımı... Bir sabah kalktım, can yoldaşım, oyuncu arkadaşım Murat’a “Ben hamileyim, içimde öyle bir his var” dedim"...

 

DOĞUMDA NELER YAŞADI?

 

"Normal doğum yaptım. 18 saat sancı çektim, sonra epidural oldum. Doğumun başladığı akşam iki Türk kız arkadaşımla yemekteydim. Eve geldim, havluyu yere düşürdüm ve..."

 

EFE ÖNBİLGİN İÇİN NELER SÖYLEDİ?

 

"Gerekseydi, yoluma Efe’siz de devam ederdim. Bebeğim ve benim yola yalnız devam etmemiz gerekirse neler yapabiliriz, madden ve manen ona nasıl bakabilirim, B ve C planlarım neler olmalıdır... Ama hiçbirini Efe’yi dışarıda bırakarak da yapmıyordum. Biz Efe ile aramızın en kötü olduğu zamanlarda bile Ayşe ile ilgili konuşurken mızraklarımızı hep indirdik. Beni en çok üzen şey..."

 
EVLİLİK İÇİN NELER DEDİ?

 

"Bizim aramızda bir tabu değil evlilik konuşması... Hatta fazla deforme ettiğimizi düşünüyorum konuşarak. Evlenmememizin özel bir nedeni yok. Evleneceksem..."

 

ANNELİK ONU NASIL DEĞİŞTİRDİ?

 

"Anne oldum diye giyim anlayışım değişmedi. Kalem etek giymeyeyim çok seksi, artık anne gibi giyineyim diye bir anlayışım yok. Anne oldum diye kadınlığımı bir zarfın içine koyup çekmeceye kaldırmadım. Ben kendimi şimdi daha güzel buluyorum. Çünkü kadınlığa, kadın-erkek ilişkilerine ve vücuduma olan bakışım çok değişti."

 

KIZI AYŞE'Yİ NASIL YETİŞTİRMEK İSTİYOR?

 

"Doğurdum diye Ayşe’nin sahibi değilim. Benim asli görevim onu doğru bir çocuk, iyi bir insan olarak yetiştirmek. Onun en yakın kız arkadaşı olmak istiyorum...."

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