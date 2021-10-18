Deniz Akkaya, ölüm tehdidi aldığını belirterek savcılığa başvurdu

Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray’ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.

TELE1'de yer alan habere göre, Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; Giray’ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı. Akkaya, Giray’ın, “Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz” gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.

Giray’ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve nefrete yönlendirme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.