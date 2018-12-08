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Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor, Danla Bilic'i tanıyor

"Esra Erol'u tanımıyor inanabiliyor musunuz?"

08 Aralık 2018 13:56

Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kızının Sezen Aksu'yu, Michael Jackson’ı tanımadığını, Danla Bilic'i tanıdığını söyledi. Akkaya, gazetecilere, "İnanabiliyor musunuz?" diye sordu.

Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu aralar dijital sayfamla ilgili işler yapıyorum. Televizyonların dönemi geçmeye başladı. Dijitalin gücü çok yukarılara çıkacak. Benim kızım 4 senedir televizyonun tuşuna basmıyor. Hiçbir şarkıcıyı, oyuncuyu tanımıyor. Sezen Aksu’yu tanımıyor mesela… Michael Jackson’ı tanımıyor… Danla Bilic’i tanıyor. Esra Erol’u tanımıyor inanabiliyor musunuz?

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