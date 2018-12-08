Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor, Danla Bilic'i tanıyor

Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kızının Sezen Aksu'yu, Michael Jackson’ı tanımadığını, Danla Bilic'i tanıdığını söyledi. Akkaya, gazetecilere, "İnanabiliyor musunuz?" diye sordu.

Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu aralar dijital sayfamla ilgili işler yapıyorum. Televizyonların dönemi geçmeye başladı. Dijitalin gücü çok yukarılara çıkacak. Benim kızım 4 senedir televizyonun tuşuna basmıyor. Hiçbir şarkıcıyı, oyuncuyu tanımıyor. Sezen Aksu’yu tanımıyor mesela… Michael Jackson’ı tanımıyor… Danla Bilic’i tanıyor. Esra Erol’u tanımıyor inanabiliyor musunuz?