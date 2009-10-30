Deniz Akkaya icralık oldu

Deniz Akkaya bir GSM şirketine olan fatura borcunu ödemediği iddiasıyla icraya verildi.



GSM şirketi avukatı İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, 21 Ağustos 2009 son ödeme tarihli bin 594 TL tutarılı faturasını ödemediği ileri sürülen Akkaya hakkında icra takibi başlatılması talebinde bulundu.

Yasal faizleriyle birlikte bin 793 TL’ye ulaşan borcu nedeniyle Akkaya’nın ikamet ettiği adrese bir tebligatname yollandı. Akkaya’nın, tebligatın eline ulaşmasından sonraki 7 günlük yasal süre içerisinde ya borcunu ödemesi ya da mal beyanında bulunması gerekiyor. Aksi halde Akkaya’nın evine gidilecek ve haciz işlemleri gerçekleştirilecek.