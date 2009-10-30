T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Akkaya icralık oldu

Deniz Akkaya bir GSM şirketine olan fatura borcunu ödemediği iddiasıyla icraya verildi.

30 Ekim 2009 02:00

Deniz Akkaya bir GSM şirketine olan fatura borcunu ödemediği iddiasıyla icraya verildi.

3 GSM şirketi avukatı İcra Müdürlüğü’ne başvurarak,  21 Ağustos 2009 son ödeme tarihli bin 594 TL tutarılı faturasını ödemediği ileri sürülen Akkaya hakkında icra takibi başlatılması talebinde bulundu.

Yasal faizleriyle birlikte bin 793 TL’ye ulaşan borcu nedeniyle Akkaya’nın ikamet ettiği adrese bir tebligatname yollandı. Akkaya’nın, tebligatın eline ulaşmasından sonraki 7 günlük yasal süre içerisinde ya borcunu ödemesi ya da mal beyanında bulunması gerekiyor. Aksi halde Akkaya’nın evine gidilecek ve haciz işlemleri gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24